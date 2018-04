Nederland naar Canada voor Davis Cup play-offs

Oranje verloor in februari in de eerste ronde van de wereldgroep van titelhouder Frankrijk (1-3) en werd daardoor veroordeeld tot de play-offs.



Canada zat ook in de wereldgroep. De equipe van captain Martin Laurendeau moest in de eerste ronde op het gravel in Osijek buigen voor Kroatië (1-3). De Canadese ploeg bestond toen uit het aanstormende talent Denis Shapovalov, nummer 45 van de wereld, Vasek Pospisil en veteraan Daniel Nestor (45 jaar).



Mogelijk kan Laurendeau tegen Oranje ook beschikken over Milos Raonic, die inmiddels heeft afgerekend met blessureleed.