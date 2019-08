Nederland wint gemengde estafette op EK wielrennen

‘We zitten niet ruim in de spelers, maar we móeten er klaar voor zijn’

14:36 Onder tumultueuze transferperikelen treft Feyenoord morgenavond Dinamo Tblisi in de derde voorronde van de Europa League. Het is momenteel een komen en gaan van spelers in de Kuip, maar coach Jaap Stam probeert zich er zoveel mogelijk voor af te sluiten. ,,Het gaat maar om één ding: zorgen dat we er staan.”