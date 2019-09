Nederland wint het landenklassement bij de WK

In het landenklassement van de internationale wielrenunie UCI heeft Nederland de meeste punten, voor Italië en Verenigde Staten. Dit ondanks het feit dat de Amerikaanse ploeg drie keer goud veroverde tegenover Nederland en Italië twee.



De ploeg op de mixed team relay en Annemiek van Vleuten in de wegrace waren de gouden medaillewinnaars in het Oranje-kamp. Er was verder vier keer zilver: voor Shirin van Anrooij (tijdrit juniorvrouwen), Enzo Leijnse (tijdrit junioren) en Anna van der Breggen (tijdrit vrouwen en wegwedstrijd). Bronzen medailles waren er voor Van Vleuten (tijdrit) en Lieke Nooijen (wegwedstrijd juniorvrouwen).