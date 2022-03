Nederland worstelt zich met zeges Van de Zandschulp en Griekspoor naar voorsprong in Davis Cup

Botic van de Zandschulp opende de Davis Cup-ontmoeting tegen laagvlieger Alexis Galarneau, die normaal gesproken vooral actief is op challengers en het toernooiniveau daar nog onder. Toch maakte de nummer 332 van de wereld het de veel hoger geplaatste Nederlander (ATP-ranking 48) vanaf de eerste set niet gemakkelijk. Daar zorgde Van de Zandschulp overigens ook zelf voor door de nodige dubbele fouten te slaan. Bij 5-4 kreeg de beste Nederlandse tennisser twee setpunten, maar het was Galarneau die toch nog de re-break wist te plaatsen. Twee games later was het wel raak: 7-5.

Ook in de tweede set was Van de Zandschulp nog niet zomaar van Galarneau af. De ene break volgde de andere op en het lukte de 26-jarige tennisser uit Wageningen maar niet om afstand te nemen. Met name de eigen service bleef twijfelachtig en de Canadees kreeg op 5-6, nadat de set al ruim een uur duurde, zelfs drie setpunten. Van de Zandschulp wist er uiteindelijk dan toch een tiebreak uit te slepen en won die, al ging ook dit met pijn en moeite. Vier wedstrijdpunten had hij ervoor nodig om het af te maken: 11-9.

,,Ik voelde hier meer spanning dan toen ik bijvoorbeeld in het Arthur Ashe Stadium speelde”, zei Van de Zandschulp, verwijzend naar het immense stadion van de US Open waar hij in 2021 de kwartfinale haalde. ,,Het is de eerste keer dat ik Davis Cup in Nederland speelde. Dat ze je naam scanderen is aan de ene kant geweldig, maar ik ben niet gewend om in zo’n sfeer te spelen. Hij speelde beter dan verwacht en ik vond hem weinig missen. Ik was zelf niet top en het was nog een beetje onwennig op gravel. Ik serveerde heel slecht. Hoe dat kan? De opgooi vloog alle kanten op. Misschien komt dat ook door de spanning, want in de training ging het heel goed. Het enige positieve is dat ik in twee sets heb weten te winnen.”