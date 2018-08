Nederlander Anderson naar Lazio, Berghuis geen optie voor Frankfurt

TransfertalkGaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

FC Twente haalt jeugdexponent Atlético Madrid

FC Twente heeft zich versterkt met Nacho Monsalve. De 24-jarige Spanjaard tekent voor een jaar. Hij kan centraal achterin en op de backposities spelen en komt uit de jeugdopleiding van Atlético Madrid, waar hij in 2016 zijn debuut maakte onder trainer Diego Simeone. Monsalve komt transfervrij over van Rayo Vallecano en speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Recreativo Huelva. Saillant detail: Nacho heeft een Nederlandse oma.

De Graafschap haalt Owusu

Volledig scherm Leeroy Owusu (rechts in het shirt van Almere City FC) in actie tégen De Graafschap. © Pro Shots De Graafschap heeft zich versterkt met vleugelverdediger Leeroy Owusu. Hij tekent voor twee jaar in Doetinchem met een optie voor nog een seizoen en komt over van Ajax. De Amsterdammers verhuurden de Purmerender eerder al aan Excelsior en Almere City. Owusu heeft eveneens een verleden als jeugdinternational.

Nederlander Anderson naar Lazio

Volledig scherm © Getty Images De Nederlander Djavan Anderson (23) heeft een droomcontract getekend bij Lazio. De rechtsback komt over van het failliete Bari en tekent voor vijf seizoenen in Rome. De Amsterdammer komt uit de jeugdopleiding van Ajax en speelde ook voor AZ en Cambuur. Bij het financieel worstelende Bari greep hij zijn kans en die club kon hij transfervrij verlaten naar het faillissement van de club. Voor Anderson was er vanuit Italië, Engeland en Nederland interesse, maar het wordt dus Lazio.

Berghuis geen optie voor Eintracht Frankfurt

Volledig scherm © ANP Pro Shots Steven Berghuis werd vandaag in verband gebracht met Eintracht Frankfurt, maar die club ontkende al snel de interesse in de Feyenoorder. ,,We hebben ons vast wel eens met hem beziggehouden, maar hij is nu geen thema bij ons", zegt sportief directeur Bruno Hübner tegen Frankfurter Rundschau.

Sampdoria haalt 'Ronaldo'

Sampdoria presenteerde vandaag Ronaldo Vieira (20) en kondigde zijn komst aan op de manier zoals Juventus de transfer van Cristiano Ronaldo de wereld in hielp.

Van Eijden terug bij NEC

Volledig scherm Rens van Eijden (r) met Wout Weghorst bij AZ. © Pro shots Rens van Eijden keert terug op het oude nest. De 30-jarige centrale verdediger stapt transfervrij over van AZ naar NEC. Hij tekent voor drie jaar met een optie voor een vierde seizoen. Het wordt zijn tweede periode in Nijmeegse dienst, eerder speelde hij al ruim 200 wedstrijden voor de club.

Iwobi tekent meerjarig contract bij Arsenal

Volledig scherm © REUTERS De 22-jarige Nigeriaan Alex Iwobi heeft een nieuwe, meerjarige verbintenis getekend bij Arsenal. Het jeugdexponent maakt al twee seizoenen op rij volop minuten in het eerste elftal en ziet dat nu beloond worden met een contractverlenging.

Papierwerk rond, City-huurling Ilic eindelijk gepresenteerd door NAC

Volledig scherm Luka Ilic. © Pro Shots 24 uur voor de open dag heeft NAC aanvallende middenvelder Luka Ilic officieel gepresenteerd als versterking voor het seizoen 2018-2019. De 19-jarige Serviër heeft alle benodigde papieren, stempels en stickers binnen en is eindelijk in het bezit van een werkvergunning die het recht op verblijf en arbeid geven in Nederland. Hij komt over van Manchester City. De speler verbleef sinds medio juni in Breda, trainde mee, maar mocht vanwege het uitblijven van de werkvergunning niet ingezet worden tijdens de oefenwedstrijden.

Jesus tot 2023 bij City

Volledig scherm Gabriel Jesus © Getty Images Gabriel Jesus verlengt zijn contract bij Manchester City met twee jaar. De Braziliaan ligt nu tot 2023 vast bij de Engelse landskampioen.



De 21-jarige aanvaller maakte sinds hij in januari 2017 bij de club kwam 24 doelpunten in 53 wedstrijden.



,,Het is de beste beslissing van mijn leven geweest om naar Manchester City te gaan", vertelt Jesus. ,,Pep (Guardiola red.) speelde een belangrijke rol in mijn komst, maar de club ook. City is een grote club en wordt steeds groter."

Lionel neemt honneurs waar bij Argentinië

Lionel Scaloni is de komende twee oefenwedstrijden bondscoach van de Argentijnse voetballers. De trainer van Argentinië onder 17 is op interim-basis aangesteld na het vertrek van Jorge Sampaoli.



De 58-jarige Sampaoli stapte op nadat Argentinië in de achtste finales van het wereldkampioenschap in Rusland met 4-3 verloor van Frankrijk. De groepsfase waren de Zuid-Amerikanen moeizaam doorgekomen.



De Argentijnse voetbalbond geeft in een verklaring aan de tijd te willen nemen bij de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Scaloni wordt in de oefenduels met Guatemala (7 september) en Colombia (11 september) geassisteerd door Pablo Aimar en Martin Tocalli.

Pedro tekent bij in Londen

Volledig scherm Pedro © Getty Images Pedro blijft voorlopig bij Chelsea voetballen. De 31-jarige Spaanse aanvaller verlengde vrijdag zijn contract bij de Londenaren met een jaar, tot de zomer van 2020.



Pedro begint aan zijn vierde seizoen bij Chelsea. Tot dusverre speelde hij 131 wedstrijden en maakte 28 doelpunten. Pedro kwam eerder jarenlang uit voor FC Barcelona. Met de Spaanse nationale ploeg won hij in 2010 de wereldtitel en in 2012 de Europese titel.

Musa naar Al-Nassr

Achmed Musa zet zijn loopbaan voort bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië. De 25-jarige oud-aanvaller van VVV, namens Nigeria een van de smaakmakers op het afgelopen WK, komt over van Leicester City. De Engelse club ontvangt zo'n 16 miljoen euro.



Bij Al-Nassr komt Musa enkele bekende eredivisiegezichten tegen. Recentelijk vertrokken ook Feyenoord-keeper Brad Jones en Nordin Amrabat, eveneens oud-VVV'er, naar de club in Saoedi-Arabië.

Tottenham staat open voor vertrek van trio

Volledig scherm Toby Alderweireld. © AFP Tottenham is bereid te luisteren naar elk bod dat er komt voor de spelers Toby Alderweireld, Danny Rose (28) en Mousa Dembele, meldt Sky Sports. De contracten van Alderweireld en Dembele lopen over een jaar af. De toekomst van Rose is onzeker bij Spurs aangezien hij recentelijk kritiek heeft geuit op het beleid.



Dembele speelt sinds 2012 in Londen, Alderweireld sinds 2015 en Rose sinds 2007. Zijn contract loopt tot 2021.

Napoli vindt spits in Turijn

Napoli is hard op zoek naar een nieuwe spits, en heeft die gevonden in Andrea Belotti, weet SportItalia. De aanvoerder van Torino heeft in zijn contract een ontsnappingsclausule van 100 miljoen euro. Deze clausule is alleen te lichten door buitenlandse clubs, maar vanwege het mindere jaar dat Italiaans international Belotti achter de rug heeft, zou hier wel een mouw aan te passen zijn.



De 24-jarige Belotti speelt sinds 2015 voor Torino. Zijn huidige verbintenis loopt tot 2021.