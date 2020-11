Nederlanders klaar bij EK na exit slordige Van Duijvenbode

Van Duijvenbode en Clayton begonnen slordig aan de partij in Oberhausen. Het vizier stond bij beide darters duidelijk niet op scherp, getuige de vele missers op de dubbels. In de eerste vier sets misten Van Duijvenbode en Clayton samen in totaal 22 keer op de dubbel, waardoor de partij langzaam op gang kwam.

Een break van Clayton in de achtste leg werd Van Duijvenbode, die eerder deze maand doorstootte naar de finale van de World Grand Prix en daarmee vriend en vijand verraste, fataal. Clayton pakte na een 4-4 tussenstand zes legs op rij en liep uit naar een eenvoudige 10-4 overwinning. Van Duijvenbode slaagde er daarmee niet in de Nederlandse eer hoog te houden. Gisteren ging de nummer 1 van de wereld met dezelfde cijfers onderuit tegen Ian White (10-4).

Eerder deze maand baarde Van Duijvenbode opzien door op de World Grand Prix in Coventry de finale te halen. Van Duijvenbode is vooralsnog semiprof. Hij werkt ook in een auberginekwekerij in ‘s-Gravenzande. De Zuid-Hollander hield aan zijn topweek in Coventry een bedrag van 55.000 euro over aan prijzengeld.

Winst Wade

Eerder op de avond had de ervaren James Wade geen kind aan William O’Connor. Wade had slechts veertien legs nodig en won uiteindelijk met 4-10. Daardoor plaatste hij zich als eerste voor de halve finale. Peter Wright schrok niet van zijn favorietenstatus en boekte een 10-6 overwinning op Steve West. ‘Snakebite’ is de hoogst geklasseerde darter die nog aanwezig is in Duitsland. Hij stuit bij de laatste vier op Clayton.

De andere halve eindstrijd gaat tussen James Wade uit Engeland en de Zuid-Afrikaan Devon Petersen. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door Rob Cross, die in de finale Gerwyn Price versloeg.