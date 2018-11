Nederlanders tellen weer mee in de Champions League

Natuurlijk, dat ligt ook aan de aanwezigheid van twee Nederlandse clubs dit jaar (Ajax en PSV) in plaats van eentje (Feyenoord) vorig jaar. Maar ook het aantal minuten van Nederlanders in buitenlandse dienst is dit seizoen fors hoger dan bij de vorige editie (4155 minuten dit jaar ten opzichte van 3075 minuten vorig jaar). Liefst zeventien Nederlanders (zie kader) leverden een bijdrage voor buitenlandse clubs op het miljoenenbal. Vorig seizoen waren dat er slechts tien.



Ruud Vormer, Stefano Denswil (beiden Club Brugge) en Virgil van Dijk (Liverpool) misten dit CL-seizoen zelfs nog geen minuut. Verder duiken de Nederlanders bij elf verschillende clubs op. Van Ryan Donk bij Galatasaray tot Memphis Depay bij Olympique Lyon en van Arjen Robben bij Bayern München tot Lorenzo Ebecilio bij Rode Ster Belgrado. Riechedly Bazoer leverde met slechts acht CL-minuten voor FC Porto de meest bescheiden bijdrage van de Nederlanders.



Opvallend is dat slechts drie van de tien Nederlanders die vorig seizoen CL-minuten maakten in buitenlandse dienst dat ook dit seizoen deden: Arjen Robben, Georginio Wijnaldum en Lorenzo Ebecilio. Daley Blind is de constante factor in dit geheel. Hij speelde zowel vorig jaar bij Manchester United als dit jaar bij Ajax alle 450 minuten mee. Ryan Babel, Quincy Promes, Bas Dost, Kevin Strootman, Boy Waterman en Ricky van Wolfswinkel zien we dit seizoen niet terug in de Champions League.