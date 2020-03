Nederlands Atalanta-trio aast op unieke prestatie in surrealistische setting

Door Tim Reedijk



Drie Nederlanders van wie tot voor kort vrijwel niemand had kunnen bevroeden dat ze überhaupt Champions League zouden spelen in hun loopbaan, kunnen de kwartfinales van datzelfde toernooi vanavond bijna niet mislopen. Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens – die zowel de Duitse als Nederlandse nationaliteit heeft – spelen met Atalanta Bergamo de return van de achtste finales in en tegen Valencia en verdedigen een riante voorsprong van 4-1, onder meer behaald door twee doelpunten van Hateboer in de heenwedstrijd in San Siro.