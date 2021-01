Nederlands getint podium op 1500 meter, goud voor Bowe

De 32-jarige rijdster eindigde in een tijd van 1.53,88 en bleef daarmee ruim een halve seconde boven het baanrecord (1.53,10). Ireen Wüst, regerend olympisch en wereldkampioene op deze afstand, pakte zilver met een tijd van 1.54,57. Ze was niet ontevreden met haar tweede plaats. ,,Voor nu is het goed, maar er zit nog meer in en dat geeft ook een fijn gevoel”, liet de vijfvoudig olympische kampioene bij de NOS weten. Wüst (34) ontbrak vorig weekeinde bij de EK allround en richt zich volledig op de WK afstanden komende maand in Thialf. “Dit is echt een opmaat voor dat toernooi. Daar wil ik het echt laten zien.”