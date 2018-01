Nederlands Havik en Stoetinga leiden zesdaagse in Berlijn

Dani Alves moet drie wedstrijden brommen na woe­deuit­bar­sting

10:15 Voetballer Dani Alves van Paris Saint-Germain is voor drie wedstrijden geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in het duel met Olympique Lyon. De Braziliaanse verdediger had afgelopen zondag rood gekregen nadat hij woest had gereageerd op een beslissing van de scheidsrechter Clément Turpin.