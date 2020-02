Nederlands kampioen Jakobsen troeft Groenewegen af in slotrit Ronde van Valencia

De eindzege ging naar het 21-jarige toptalent Tadej Pogacar, die net als Groenewegen twee etappes won in de Ronde van Valencia.



Een vroege vlucht werd op iets minder dan negen kilometer van de finish bijgehaald, waarna een uitgebreid peloton ging sprinten om de dagzege in de slotrit. Groenewegen zat in de voorbereiding op de eindsprint ideaal in het wiel van Jakobsen en leek op weg naar een hattrick in de Ronde van Valencia, maar de 23-jarige Jakobsen was net te sterk en pakte zo op de valreep zijn eerste seizoenszege. Jakobsen was in de eerste én derde etappe tweede geworden in de massasprint achter Groenewegen. Nu was het andersom. Achter de twee Nederlanders eindigde John Degenkolb (Lotto Soudal) als derde.



De leiderstrui van Pogacar kwam niet meer in gevaar. De Sloveen van UAE Team Emirates, vorig jaar winnaar van drie etappes in de Vuelta, zegevierde in de Ronde van Valencia in rit twee én rit vier om zo de eindzege binnen te halen. In het eindklassement blijft de pas 21-jarige renner Jack Haig (Mitchelton-Scott) en Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) zes seconden voor. Wout Poels, zaterdag tweede achter Pogacar in de vierde etappe, besluit de Ronde van Valencia als nummer zes van het klassement bij zijn debuut voor nieuwe ploeg Bahrain-McLaren.