Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn verkast naar Lotto Dstny: ‘Mijn motivatie is om races te winnen’

Momenteel rijdt Eenkhoorn nog voor Jumbo-Visma, waar hij in juni dit jaar Nederlands kampioen op de weg werd. Hij stapt over naar Lotto Dstny om de volgende reden: ,,Ik ben nu vijf jaar professioneel wielrenner en heb hier veel geleerd. Sommige dingen daarvan kan ik meenemen naar Lotto Dstny. Maar ik wil ook wat meer vrijheid in het koersen. Daarom is het tijd om over te stappen en mijn eigen ambities na te jagen", zegt hij op de website van zijn nieuwe wielerploeg. ,,Mijn grootste motivatie is om races te winnen. Ik wil het maximale uit mijn carrière halen.”



Ploegleider John Lelangue is blij met de komst van de Nederlands kampioen. ,,Pascal heeft laten zien races te kunnen winnen. Met wat meer vrijheid en een gewijzigd trainingsprogramma denken we dat hij er nog meer uit kan halen. Pascal is een veelzijdige renner die in klassiekers maar ook in grote rondes een rol van betekenis kan spelen.”