Nederlands toptalent tekent bij Liverpool, Spartak Moskou huurt Schürrle

Liverpool legt Ki-Jana Hoever vast

De 17-jarige Ki-Jana Hoever heeft zijn eerste professionele contract getekend bij Liverpool. De verdediger, afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax, debuteerde vorig seizoen bij The Reds in het FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers. Hij was toen 16 jaar en 354 dagen oud. Hoever kwam in alle zes vriendschappelijke wedstrijden in actie tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Hij zal dit jaar echter vooral minuten maken in Liverpool onder de 23.

Schürrle op huurbasis naar Spartak Moskou

André Schürrle vervolgt zijn loopbaan in Rusland. Spartak Moskou huurt de 28-jarige aanvaller dit seizoen van Borussia Dortmund. De Russische topclub heeft ook een optie tot koop bedongen. Schürrle kwam eerder uit voor Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, VfL Wolfsburg en Fulham. Hij scoorde 22 keer in 57 interlands voor Duitsland en gaf de assist op de winnende goal van Mario Götze in de WK-finale tegen Argentinië in 2014.



Spartak Moskou zat de afgelopen weken ook achter de aanvallende middenvelders Gastón Pereiro (PSV) en Guus Til (AZ) aan.

Volledig scherm André Schürrle juicht na een goal namens Fulham tegen Arsenal vorig jaar. © BSR Agency

Boateng naar Fiorentina

Kevin-Prince Boateng zet zijn voetballoopbaan voort bij Fiorentina. De 32-jarige middenvelder komt over van Sassuolo. Die Italiaanse club leende hem de afgelopen maanden uit aan FC Barcelona, maar daar kwam de Duitse Ghanees amper aan spelen toe.

Boateng versleet al heel wat clubs. Hij brak in 2005 door bij Hertha Berlijn en droeg daarna ook het shirt van Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas en Eintracht Frankfurt. In de zomer van 2018 belandde hij bij Sassuolo. Voor hoe lang de halfbroer van Bayern-verdediger Jérôme Boateng in Florence heeft getekend, is niet bekendgemaakt.

ACF Fiorentina on Twitter @KPBofficial è un calciatore viola! Leggi il comunicato 👉 https://t.co/fX3CRlUD33 #QuestaèFirenze #ForzaViola

Génésio opvolger Schmidt in China

Volledig scherm © EPA Bruno Génésio is de nieuwe trainer van Bejing Guoan. De 52-jarige Fransman is de opvolger van de Duitser Roger Schmidt die na twee competitienederlagen op rij kon vertrekken bij de club uit de Super League, het hoogste niveau in China. Bejing Guoan staat nog wel derde. Génésio was de afgelopen 3,5 jaar werkzaam als coach van Olympique Lyon waar hij onder anderen Memphis Depay onder zijn hoede had.



Génésio was redelijk succesvol in Lyon waar hij achtereenvolgens als tweede, vierde en twee keer als derde eindigde. Eerder was hij al werkzaam als assistent bij de Franse topclub. Bejing Guoan begon het seizoen met dertien competitiezeges op rij, maar de klad kwam er behoorlijk in. Eerder op de dag meldde de club ook al de komst van achtvoudig Braziliaans international Fernando. Hij wordt eerst gehuurd en daarna overgenomen van Spartak Moskou dat in totaal zo’n 15 miljoen euro zou ontvangen.

Groothuizen terug naar Denemarken

Volledig scherm © BSR/SOCCRATES Indy Groothuizen verlaat ADO Den Haag om zijn loopbaan in Denemarken nieuw leven in te blazen. De 23-jarige doelman was ontevreden over zijn bijrol in Den Haag en heeft zich verbonden aan Vejle BK. Voordat Groothuizen naar ADO kwam, speelde hij al een jaar in Denemarken bij Nordsjælland. Nu gaat hij op het tweede niveau aan de slag.



Vorig seizoen begon de voormalige Ajax-belofte nog als eerste keeper bij ADO, maar tijdens de competitie gaf trainer Fons Groenendijk weer de voorkeur aan Robert Zwinkels. De 36-jarige routinier zal ook dit jaar weer eerste keus zijn. Hoewel ze in Den Haag met Mike Havekotte nog een keeper in de selectie hebben, is PSV-reserve Luuk Koopmans in beeld om de plek van Groothuizen in te nemen.

Peterson in gesprek met Swansea

Volledig scherm Kristoffer Peterson (R) tijdens een oefenduel met FC Utrecht. Links Dario Dumic. © BSR Agency Kristoffer Peterson is op weg naar Swansea. Speler en club zijn op dit moment met elkaar in onderhandeling. Heracles heeft de linkerspits toestemming gegeven ‘om met een club te gaan praten’. Techhnisch manager Tim Gilissen van Heracles wil de naam nog niet noemen, maar de zaakwaarnemer van Peterson heeft in Zweden laten weten dat het om Swansea gaat. Die club uit Wales komt uit op het tweede niveau in Engeland. ,,We hopen dat er binnen één of twee dagen duidelijkheid is”, zegt Gilissen.



Peterson wil weg bij Heracles en die vertrekwens hangt de laatste tijd boven elke transferperiode in Almelo. De linkerspits speelde in de oefenduels ook niet mee. Hij had last van de knie. Als de overgang is beklonken gaat Heracles op zoek naar een vervanger voor de linkerkant.

Lukaku op weg naar Juve

Volledig scherm Romelu Lukaku © BSR Agency Matthijs de Ligt lijkt een nieuwe teamgenoot te krijgen. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws is Romelu Lukaku in gesprek met Juventus. De Italiaanse kampioen opende gisteren de onderhandelingen met Man United over een ruildeal met Paolo Dybala. Inter, dat ook geïnteresseerd is in de aanvaller, overweegt af te haken wegens een te hoge prijs van 85 miljoen euro.



In grote lijnen zijn beide clubs het eens. Ze werken aan een deal. Manchester United ziet Paolo Dybala zitten. Juventus wil Romelu Lukaku er graag bij om zijn aanvalslinie te versterken. Gesprekken raakten gisteren in een stroomversnelling. Dybala’s makelaar reisde naar Engeland om te onderhandelen over diens persoonlijke eisen - hij heeft een megacontract in gedachten. Romelu Lukaku nam de trein naar Londen voor een ontmoeting met een delegatie van Juve. Ondanks zijn initiële voorkeur voor Inter en Antonio Conte - “de beste coach ter wereld” - zegt hij geen ‘nee’ tegen Juventus. Zo graag wil hij weg op Old Trafford.

Entschuldigung voor City

Bayern München-trainer Niko Kovac is te optimistisch geweest over de komst van international Leroy Sané. Al weken wordt druk gespeculeerd dat de aanvallende middenvelder van Manchester City naar Zuid-Duitsland komt. ,,Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ga ervan uit dat wij hem halen”, zei de Kroatische coach zondag nog bij tv-zender ZDF.

Met name clubvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge had zich gestoord aan de uitspraken van de trainer. ,,Daar maak ik geen geheim van. We hebben een goede relatie met Manchester City.” Sané heeft nog een contract in Engeland tot de zomer van 2021.



Kovac belde inmiddels met City-trainer Pep Guardiola: ,,Ik heb me verontschuldigd omdat ik natuurlijk weet dat Leroy een speler van Manchester City is.”

Volledig scherm Leroy Sane © Getty Images

Scaloni langer bondscoach van Argentinië

Lionel Scaloni moet als bondscoach de nationale voetbalploeg van Argentinië naar het WK van 2022 in Qatar leiden. De Argentijnse voetbalbond heeft het aflopende contract van de 41-jarige coach verlengd. Scaloni volgde een jaar geleden, aanvankelijk als interim-bondscoach, Jorge Sampaoli op. Die was pas een jaar in dienst maar had met zijn ploeg gefaald op het WK in Rusland.



Voor Scaloni, als voetballer lange tijd actief bij het Spaanse Deportivo La Coruña, was het zijn eerste baan als hoofdcoach. Hij leidde Argentinië naar de derde plaats op de Copa América en, belangrijker nog, kreeg de steun van de spelers onder wie de invloedrijke Lionel Messi. De WK-kwalificatie in Zuid-Amerika begint in maart.

Volledig scherm Lionel Messi (l) en Lionel Scaloni © AFP