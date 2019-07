Nederlands toptalent Xavi Simons (16) zegt Barcelona vaarwel

Simons belandde als piepjong ventje in de jeugdopleiding van Barcelona, waar hij uitgroeide tot een sensatie. Hij is viervoudig winnaar van de Ballon d’Or voor de beste jeugdspeler, Nike heeft hem al vastgelegd als eventueel boegbeeld voor de toekomst en meer dan een miljoen mensen volgen hem op Instagram.

Nu zit zijn tijd bij Barcelona er echter op, zo heeft de spelmaker aangegeven. In een uitgebreid statement op social media heeft hij laten weten dat hij een nieuwe uitdaging aangaat. ,,Het was een droom om het shirt van Barcelona aan te mogen trekken", zo schrijft de cliënt van zaakwaarnemer Mino Raiola. ,,Nu ga ik buiten Barcelona verder, maar deze club zal voor altijd in mijn hart zitten.”