Nederlandse curlingmannen verliezen openingsduel WK

Bokser Joshua verslaat Parker in gevecht om wereldtitels

1:01 Bokser Anthony Joshua heeft het wereldtitelgevecht in het zwaargewicht tegen Joseph Parker gewonnen. In Cardiff had de 28-jarige Engelsman alle twaalf ronden nodig om de twee jaar jongere Nieuw-Zeelander te verslaan. De jury riep Joshua unaniem uit tot winnaar van het titelgevecht.