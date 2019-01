Nederlandse dartstalenten veroveren tickets voor PDC Tour

Trainingskamp GA Eagles DAG 3: Eetzaal als sintelbaan, sponsoren in Belek, baldadige Verheydt en ‘unieke’ kopgoal

19:24 Go Ahead Eagles heeft sinds woensdag de tenten opgeslagen in Belek. In de Zuid-Turkse badplaats probeert de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie een verdere basis te leggen voor een topklassering dit seizoen. De Stentor is erbij in Turkije en volgt de verrichtingen van John Stegeman en zijn troepen. Op en naast het voetbalveld.