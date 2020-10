Nederlandse Loterij stapt in schaatsen: ‘Geen sport scoort zo veel olympische medailles’

Het contract van de KNSB en Nederlandse Loterij vloeit voort uit de reeds bestaande samenwerking tussen de schaatsbond, TeamNL en NOC*NSF. ,,Geen sport scoort zo veel olympische medailles als het schaatsen”, zegt Herman de Haan, directeur-bestuurder van de KNSB. ,,Schaatsen is oer-Nederlands. Mooi dat we nu samenwerken met een nationaal instituut waarbij vele Nederlanders ooit een lot hebben gekocht. Voor ons voelt dit als het winnen van een grote prijs.”

Nederlandse Loterij is trots op het partnerschap met de KNSB. ,,We zijn al sinds jaar en dag betrokken bij TeamNL en daarmee bij onze schaatsers tijdens de Olympisch Spelen. Fantastisch dat we nu het langebaanschaatsen kunnen ondersteunen”, aldus Arno de Jong, Chief Marketing Officer bij Nederlandse Loterij.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: ,,Schaatsen is voor Nederland een belangrijke sport. Prachtig om het zelf te doen en om naar te kijken. Net als veel andere sectoren wordt de sportsector hard geraakt door de coronacrisis. Het is belangrijk om ons prachtige sportlandschap, waarvan schaatsen zo'n belangrijk onderdeel is, overeind en toegankelijk te houden. We mogen er met zijn allen trots op zijn dat Nederlandse Loterij het schaatsen wil steunen in deze moeilijke tijd.”