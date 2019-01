Nederlandse orthopeed: ‘Zou Murray deze heup nooit hebben aangeraden’

Hij koos daarom voor een nieuwe heup van ‘metaal op metaal’. Daarbij wordt een metalen overkapping op de kop van de heup geplaatst. Die draait in een eveneens metalen kom, die is gefixeerd in het bekken. ,,Hier is een jaar of zeven geleden enorm veel over te doen geweest”, zegt Ten Broeke. ,,Deze heup is door de industrie via slimme marketing en uit puur winstbejag aan de man gebracht. Hij werd als de ‘sportheup’ verkocht. Het idee was: harde materialen slijten niet bij wrijving, daar kan je alles mee doen. Het design kwam op de markt zonder dat er grondig onderzoek is gedaan.”