Nederlandse rensters grijpen op de Muur naast eindzege Lotto Belgium Tour

Dit zijn de hoogtepun­ten van ‘Als ik bondscoach was’ met Diana Kuip

14:29 Van Peter R. de Vries tot Bas Nijhuis en van Hélène Hendriks tot Andy van der Meijde. Allemaal werden ze de afgelopen weken in de rol van bondscoach geduwd door Diana Kuip. Iedereen werd gevraagd naar de ideale opstelling en zijn of haar visie zijn als coach van het Nederlands elftal. In deze speciale compilatieaflevering zie je alle hoogtepunten nog een keer terug.