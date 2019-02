Nederlandse schaatssters winnen zilver op de achtervolging, goud voor Japan

Voor Nederland kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Joy Beune in actie. Namens Japan reden Miho en Nana Takagi en Ayano Sato de zes rondjes. Dit drietal hield Nederland vorig jaar bij de Winterspelen in Zuid-Korea ook al van goud af. Namens Oranje kwamen bij Pyeongchang 2018 Wüst, De Jong, Marrit Leenstra (inmiddels gestopt) en Lotte van Beek (vierde rijdster) op het ijs. Nederland reed dit seizoen niet eerder in deze WK-samenstelling. Onder leiding van de nieuwe bondscoach Jan Coopmans werd de laatste weken snel de laatste hand gelegd aan een soepel rijdend team. Helemaal vlekkeloos verliep de samenwerking bij Oranje echter niet in Inzell.

Kopvrouw

Als eerste kopvrouw deed Wüst goed werk, waarna ook De Jong als gangmaker veel arbeid verzette. WK-debutante Beune liet zich slechts even vooraan zien. Het ging Wüst soms niet hard genoeg, waardoor ze rijdend op de tweede of derde positie een paar keer duidelijk moest inhouden. Bij Japan verliep het samenspel beter, al konden de olympische kampioenen pas in de laatste ronde echt het verschil met Oranje maken (29,6 tegen 30,0).



Nederland is vijfvoudig wereldkampioen op dit onderdeel, dat in Inzell voor de elfde keer op het WK-menu staat. Wüst was alle vijf keren van de partij, De Jong had een aandeel in twee wereldtitels.