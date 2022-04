Nederlandse tennissers in Davis Cup Finals tegen VS en Britten: ‘Een heel sterke poule’

Paul Haarhuis ziet geen uitgesproken favoriet in poule D van de Davis Cup Finals, waarin de Nederlandse tennissers zijn ingedeeld met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Kazachstan. Toch had de captain liever tegen een ander organiserend land geloot.

,,Het is een hele sterke poule, maar zónder spelers uit de top 10 van de wereld. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn op papier sterker dan wij, maar Kazachstan is in principe wat minder”, aldus Haarhuis.

,,Er is geen land in de poule dat je kunt aanwijzen als grote favoriet. Daarom zie ik ook zeker kansen, omdat wij een stuk sterker zijn geworden. Drie jaar geleden speelden we ook tegen de Britten en Kazachstan en toen verloren we. Maar wij beschikken nu in de breedte over een beter team.”

Volledig scherm John Isner. © AP Haarhuis wijst ook op de sterke dubbelspelers van de Britten en de Amerikanen. ,,Groot-Brittannië heeft met Joe Salisbury de nummer 1 van de wereld in de gelederen en ook de Amerikanen beschikken over goede dubbelspelers. John Isner bijvoorbeeld: hij won vorige maand de toernooien in Indian Wells en Miami, met twee verschillende partners”, aldus de captain. Het dubbelspel is bij de Finals van groter belang, omdat er per ontmoeting maar drie wedstrijden worden gespeeld.”

Oranje gaat de groepswedstrijden spelen in Glasgow. ,,Een stad waar ik nog nooit ben geweest, waar niet zoveel toernooien zijn, maar waar Andy Murray natuurlijk de grote held is. Jaren geleden was de wedstrijd tegen België binnen no-time uitverkocht. Hamburg als speelstad was wat makkelijker geweest voor de studenten uit bijvoorbeeld Groningen om ons te kunnen aanmoedigen.”

Haarhuis had liever niet tegen de Britten geloot, zo bekende hij eerlijk. ,,Ik had gehoopt op Spanje als gastland, omdat dat land uit pot 1 afkomstig is. Omdat Groot-Brittannië in pot 2 zat, lootten we ook nog eens een land uit pot 1 met de sterkste landen.”

De groepswedstrijden worden van 14 tot en met 18 september gespeeld.

Volledig scherm Nederland plaatste zich in maart voor de (groepsfase van de) Davis Cup Finals. © ANP