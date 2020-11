Nederlandse tennisster Rus verovert dubbelspeltitel in Linz

Het duo versloeg in de finale in de Oostenrijkse stad de als eerste geplaatste Tsjechische speelsters Lucie Hradecka en Katerina Siniakova in twee sets: 6-3 6-4.

Voor Rus is het de derde keer dat ze een titel in het dubbelspel verovert op de WTA Tour. In augustus won ze samen met Zidansek ook het dubbelspel op het toernooi van Palermo. In 2017 won ze het dubbeltoernooi in het Zweedse Bastad met landgenote Quirine Lemoine.

In het enkelspel werd Rus deze week in de tweede ronde van het toernooi van Linz uitgeschakeld. De 29-jarige tennisster verloor van de Russin Veronika Koedermetova. Desondanks kan de tennisster terugkijken op een succesvol seizoen, waarin ze naast de twee dubbeltitels de halve finales in het enkelspel haalde in Monterrey in Mexico en op het WTA-toernooi van Cincinnati, dat dit jaar in New York werd gespeeld, maar nipt verloor van Serena Williams.

Op de wereldranglijst steeg ze naar de 72e plaats dit jaar, waarmee ze weer in de buurt komt van haar hoogste positie. In augustus 2012 haalde Rus de 61e plaats.