Nederlandse tophockeyster onder vuur na uitlachen fan op Instagram: ‘Je bent een dikke trol’

Tophockeyster en international Renée van Laarhoven is vanavond in ernstige verlegenheid gebracht nadat ze een gigantische blunder op Instagram maakte. De 22-jarige Utrechtse maakte in een openbaar bericht een Argentijnse fan uit voor ‘dikke trol’, in de veronderstelling dat ze het als privébericht naar haar vriend verstuurde. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond reageert verontwaardigd en neemt afstand van het bericht. ,,Nederland houdt van de Argentijnse fans.’’

De blunder kwam aan het licht nadat de Argentijnse fan in kwestie een verdrietig bericht op Twitter plaatste. Daarin schreef ze dat ze de wedstrijd Argentinië tegen Nederland had bezocht en dat ze graag een t-shirt wilde hebben van Sander de Wijn, een speler die ze al langere tijd bewondert. De jonge idolaat stond zelfs naast het veld met een bord in haar handen met daarop de tekst. ,,Sander, I want your shirt.’’

Tot haar verbazing kreeg de Argentijnse via Instagram geen bericht van De Wijn, maar van zijn vriendin Reneé van Laarhoven, eveneens profhockeyer. ,,Hahaha dikke trol. Was leuker geweest als een skinny Argentijns wijf dit had’’, schreef de Brabantse. De fan reageerde geschokt, maakte een screenshot van de reactie en plaatste die op Twitter. Ondertussen leven tienduizenden mensen met haar mee, onder wie zelfs profhockeyers.

‘Verwijder alsjeblieft’

Sander de Wijn, die net als zijn vriendin uitkomt voor de Utrechtse hockeyclub Kampong, heeft op Instagram zijn excuses aangeboden. ,,Het was nooit bedoeld als een openbaar bericht, maar wel als een privébericht voor mij. Verwijder alsjeblieft dit bericht, want het was nooit haar intentie. Bovendien beschadigt dit mijn vriendin en mijzelf. Nogmaals bedankt en mijn excuses. Ik discrimineer nooit en respecteer iedereen die van deze sport houdt.’’