‘Negativiteit’ beheerst uitgeschakelde Van Duijvenbode: ‘Ik stond daar als een zak hooi’

OKT schaatsen Thomas Krol gaat nu wel naar de Spelen en de opluchting is enorm

Thomas Krol gaat debuteren op de Olympische Winterspelen. De 29-jarige Deventenaar won vanavond de 1000 meter op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. De opluchting is groot, verzuchtte hij. ,,Het niveau is zo hoog. Maar niemand pakt me dit meer af. En nu wil ik me ook plaatsen op de 1500 meter.”

21:27