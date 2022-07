Negen Nederlanders over de Alpe d’Huez: ‘Mijn moeder stond in bocht 7, ik zag haar staan’

Dylan van Baarle (30 jaar, Ineos, 2e x Alpe d’Huez)

,,Dit is de klim waar de meeste mensen staan. Gewoon iconisch, één grote arena. Niet alleen met Nederlanders, ook Denen, Colombianen, Italianen. Ze komen overal vandaan. Mijn moeder stond in bocht zeven en ik zag haar staan. Ik wist dat ze er heen ging dus ik had er extra aandacht voor. Bocht zeven is écht kippenvel. Het is aftellen naar die bocht. Iedereen uit z’n plaat. Gaaf hoor. Veel mensen met bier op, maar ik heb het maar laten staan. Want met de ritwinst van Tom Pidcock drinken we vanavond champagne.’’