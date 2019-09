Negende plek coëfficiëntenlijst: wat hebben we eraan?

Zeventien Europese duels op rij ongeslagen in één seizoen. Het is een record voor Nederlandse clubs. Sinds de nederlaag van PSV in Basel (2-1) in de tweede voorronde van de Champions League eind juli, leden Ajax, PSV, AZ en Feyenoord geen enkele Europese nederlaag meer. Een record dat ten grondslag ligt aan de huidige positie op de coëfficiëntenlijst.



De zeventiende Europese overwinning op rij betekende gisteravond slecht nieuws voor Turkije en Oekraïne, waar Nederland nu met een minimaal verschil boven staat. Dat kan na vanavond weer anders zijn, Galatasaray en Sjachtar Donetsk komen in actie tegen respectievelijk Club Brugge en Manchester City in hun eerste groepswedstrijd van dit Champions League-seizoen.