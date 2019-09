Neilands houdt Stuyven en De Buyst achter zich in GP Wallonië

PSG-coach Tuchel nederig na ruime zege op Real: ‘Eerst groepsfase overleven’

8:10 Coach Thomas Tuchel roemde zijn manschappen van Paris Saint-Germain na de overtuigende zege van 3-0 op Real Madrid in de Champions League, maar daar bleef het bij. ,,Als er iemand een vraag stelt of wij de Champions League gaan winnen, ben ik weg”, zei de Duitser in de persconferentie na het duel in het Parijse Parc des Princes.