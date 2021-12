Nella (76) mist geen minuut van Max Verstappen: ‘Ik kan die Hamilton wel schieten’

In ronde 37 van de Grand Prix in Djedda, Saoedi-Arabië, is het even bloedstollend spannend. Max Verstappen weet een aanval van aartsrivaal Lewis Hamilton met een discutabele manoeuvre ternauwernood af te slaan. Nella steekt een vierde sigaretje op. Hond Ursula (7), vernoemd naar een liedje van Rob de Nijs, komt schooien om een stuk beschuit. „Ze zullen wel weer iets verzinnen zodat Max teruggezet wordt in de stand. Maar Hamilton is fout en niet Max”, zegt Nella vinnig.