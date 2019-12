Nentjes nuchter na nederlaag: ‘Ik neem het nog niet zo serieus’

WK darts LIVE | Humphries één set verwijderd van duel met Wattimena

23:09 Tot en met nieuwjaarsdag staat het Alexandra Palace in Londen weer op zijn kop door het WK darts. Via de liveblogs op deze site hoef je geen leg te missen. Ook niet van de openingsavond, wanneer we vanaf 20.15 uur drie Nederlanders in actie krijgen.