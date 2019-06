Neres blij met keuze om bij Ajax te blijven: ‘In China was alles anders gelopen’

Voor Neres volgt de Copa América op een prachtig seizoen waarin hij met Ajax hoge ogen gooide in de Champions League. De Braziliaan is blij dat hij in de winterstop in Amsterdam is gebleven, ondanks interesse van Guangzhou Evergrande uit China. ,,Ze deden een goed aanbod en het was verleidelijk, omdat ik niet alles speelde in de eerste seizoenshelft. Ik vroeg me af wat het beste voor mij was. Als ik naar China was gegaan, was het allemaal anders gelopen. Ik had de rest van het seizoen niet willen missen. We hebben daarna gewonnen van Real Madrid en Juventus en ik speel nu in het nationale elftal. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt.”



Mogelijk komt Neres later in het toernooi zijn ploeggenoot Nicolás Tagliafico of oud-ploeggenoot Davinson Sánchez tegen, met wie hij goed kan opschieten. ,,Ik denk dat we maar een weddenschap moeten afsluiten. En die wil ik winnen. Er staat veel druk op Brazilië om de Copa América te winnen. Dat voelt zwaar, maar we moeten ermee leven. Ik heb vertrouwen in ons team en ik weet dat ze mij kunnen gebruiken. De volgende wedstrijden wil ik nog meer laten zien zodat we krijgen wat we willen: de beker.”