Netten en reclameborden staan op hun plek in De Kuip

Haase positief over promotiekans: 'We staan er beter voor dan tegen Bosnië'

13:46 De Nederlandse tennissers hebben er vertrouwen in dat ze komend weekeinde na drie jaar afwezigheid terugkeren in de wereldgroep van de Daviscup. ,,We staan er beter voor dan tegen Bosnië'', zei kopman Robin Haase vandaag in de in juni geopende Sportcampus Zuiderpark in Den Haag, waar Tsjechië vanaf vrijdag de tegenstander is.