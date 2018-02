Newcastle komt uiteindelijk uit bij spits Slimani

Oranje ontloopt geblesseerde Tsonga in Davis Cup

12:47 De Nederlandse tennissers hoeven zich dit weekend in de ontmoeting met Frankrijk in de eerste ronde van de Davis Cup niet druk te maken over Jo-Wilfried Tsonga. De Franse kopman kampt met een knieblessure en heeft zich daarom afgemeld voor de ontmoeting in Albertville. Teamcaptain Yannick Noah riep Adrian Mannarino op als vervanger van Tsonga.