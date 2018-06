Newey neemt het op voor Verstappen: 'Hij is hard voor zichzelf en slim genoeg'

,,Hij heeft nu een slechte periode doorgemaakt, maar Max is een geweldige coureur, bijzonder snel en op zeker moment schudt hij al die problemen van zich af en komt hij terug.''



Verstappen beleeft niet de beste periode in zijn racecarrière. Hij reed in de eerste zes races van dit jaar pas één keer naar het podium. Crashes met onder anderen teamgenoot Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel van Ferrari leverden hem veel kritiek op van de buitenwacht. ,,We zijn allemaal mensen en die kritiek doet hem echt wel iets. Hij lijkt er misschien ongevoelig voor, maar hij heeft er wel degelijk over nagedacht en van geleerd. Hij is hard voor zichzelf en slim genoeg'', aldus Newey.



De Formule 1 is komende weekeinde voor de zevende grand prix van dit seizoen in het Canadese Montreal.