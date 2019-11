Next Gen ATP Finals: prestigestrijd, maar vooral proeftuin

Kijkend naar de uitslagen van de afgelopen twee edities van de Next Gen Finals valt één ding al meteen op. Vorig jaar kroonde Stefanos Tsitsipas zich tot winnaar door in de finale Alex de Minaur met 2-4, 4-1, 4-3 en 4-3 te verslaan. Ja, hier in het Palalido Allianz Cloud in Milaan worden sets niet gespeeld tot zes of zeven gewonnen games, maar tot vier. De traditionele tiebreak blijft bestaan, maar wordt al gespeeld bij een 3-3 stand.

Volledig scherm Stefanos Tsitsipas was vorig jaar de beste. © AP

Het past naadloos in de achterliggende gedachte bij dit eindejaarsevenement: het tennis zo veel mogelijk versnellen en aantrekkelijker maken voor een breed publiek. Naast de kortere sets zijn ook de games aangepast. Schier oneindige servicebeurten met vele keren deuce zullen we in Milaan niet zien: een game wordt bij 40-40 met één winnend punt beslist, zoals in het dubbelspel al een paar jaar gebruikelijk is.

Uitleg

Aan de Next Gen ATP Finals doen de acht spelers van 21 jaar of jonger mee die dit jaar de meeste punten verdienden in het profcircuit. De vorige twee edities werden gewonnen door de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (2017) en de Griek Stefanos Tsitsipas (2018). De titelverdediger had met zijn 21 jaar ook deze editie nog mee kunnen doen, maar Tsitsipas plaatste zich onlangs voor de ‘echte’ ATP Finals, volgende week in Londen. Dit jaar vechten Alex de Minaur, Frances Tiafoe, Ugo Humbert, Casper Ruud, Miomir Kecmanovic, Mikael Ymer, Alejandro Davidovich Fokina en Jannik Sinner om de titel.

Schotklok en handdoekenrekje



In het kader van snel, sneller, snelst wordt ook het getreuzel van spelers aangepakt. Dit begint al bij het opkomen van de baan. De wedstrijd begint exact vier minuten nadat de tweede speler de baan heeft betreden. Via een klok kunnen de umpire, het publiek en de tv-kijker precies in de gaten houden hoe lang het nog duurt voor de wedstrijd begint. Deze zelfde klok geeft ook aan hoe lang pauzes, medische time-outs en tijden tussen punten

door mogen duren. Wat dat laatste betreft slecht nieuws voor serveerders die graag hun tijd nemen: na een afgesloten punt moet de bal binnen maximaal 25 seconden weer in het spel zijn. Het nut van de schotklok is inmiddels bewezen. Sinds de US Open van 2018 deed het hulpmiddel al haar intrede op Grand Slams, vanaf volgend jaar zien we de klok terug op alle ATP-toernooien.

Volledig scherm De schotklok op de Next Gen ATP Finals. © AFP

Spelers maken in een wedstrijd continu gebruik van handdoeken om het zweet van hun lijf te vegen. Waar normaal gesproken de ballenjongens en -meisjes die aan moeten nemen, komt er nu een speciaal rek, waar spelers hun handdoek zelf overheen moeten hangen. Een stuk minder vertraging, doordat de ball kids zich

volledig kunnen focussen op de taak waar ze hun naam aan danken.

Volledig scherm Rafael Nadal krijgt een nieuwe handdoek tijdens het ATP-toernooi van Parijs, vorige week. Tijdens de Next Gen ATP Finals moeten spelers hun handdoek na gebruik zelf in een rek hangen. © AFP

Verder kennen de Next Gen ATP Finals geen lijnrechters. De baan (zonder ‘tramrails’ aan de zijkanten) is volledig gedekt met het welbekende Hawk-Eye-systeem, dat elke bal zonder twijfel in of uit geeft. Via een videoherhaling kunnen spelers bovendien beslissingen van de - nog wel menselijke - scheidsrechter aanvechten: is een bal bijvoorbeeld al twee keer gestuiterd?

Coachen en lopen

Dit jaar doet met de zogenaamde ‘wearable technology’ een technisch snufje zijn intrede. Via een gps-ontvanger en sensoren kan van alles worden gemeten bij de spelers. Denk bijvoorbeeld aan de kracht van een forehand of de hartslag tijdens een rally. De speler en zijn coach kunnen al deze data inzien na de wedstrijd of tijdens de training.

Tijdens de partijen kunnen coach en speler ook met elkaar communiceren, iets dat in het huidige mannentennis niet is toegestaan. Coaches mogen ook in Milaan nog niet de baan op, maar kunnen via headsets wel alles bespreken met hun pupillen.

Tot slot bieden de Next Gen Finals een nieuwe regel voor het publiek. Normaal gesproken mogen toeschouwers zich alleen tussen de games door bewegen, bijvoorbeeld om wat te drinken te halen of terug naar hun plek te lopen. Dat mag in Milaan altijd, behalve direct achter de baseline, in het zichtveld van de speler.

Dinsdag is het toernooi van start gegaan met De Minaur als favoriet. De Australische nummer 18 van de wereld won zijn openingspartij tegen Davidovich uit Spanje met 3-1. De Minaur is verder ingedeeld bij Kecmanovic en Ruud. De andere groep bestaat uit Tiafoe, Ymer, Humbert en Sinner. De twee beste spelers van Poule A en B gaan door naar de halve finales, waarna zaterdag de finale wordt gespeeld.