Neymar (26) meest productieve Braziliaan ooit in Champions League

Daarmee passeerde Neymar zijn landgenoot Kaká, die tot 30 goals kwam in 86 wedstrijden in de Champions League namens AC Milan en Real Madrid. Neymar is bezig aan zijn 51ste wedstrijd in de Champions League. Neymar heeft nu net zoveel goals in de Champions League als Arjen Robben, die gisteravond twee keer scoorde bij zijn 110de wedstrijd in de Champions League. Rivaldo is de derde Braziliaan op deze ranglijst met 27 treffers in het hoofdtoernooi, gevolgd door Giovane Élber en Mário Jardel met 25 goals.