Neymar flirt met Barcelona

Barcelona peinst er echter niet over hetzelfde duizelingwekkende bedrag te betalen dat het van de Parijzenaars kreeg. En eerst moet er ook geld vrijkomen met de verkoop van spelers; in dit geval zou Coutinho, die niet heeft kunnen aarden in het Camp Nou, voor een flink bedrag moeten vertrekken. Een bijkomend probleem voor Neymar is de aanklacht in Brazilië van een ex-model, die hem heeft beschuldigd van verkrachting in een hotelkamer in Parijs.