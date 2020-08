Neymar: Op basis van mentaliteit hebben we het gered

Neymar heeft de hoop op het bereiken van de halve finale in de Champions League geen moment opgegeven. Dat verklaarde de Braziliaan, nadat Paris Saint-Germain in de laatste minuten tegen Atalanta een achterstand omzette in een voorsprong (2-1). ,,Ik heb nooit gedacht dat we naar huis konden gaan", zei de Braziliaan na de wedstrijd die in Lissabon werd gespeeld.