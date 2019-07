Neymar praat met Juventus, De Rossi naar Boca Juniors

TransferTalkDe transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Donkor dwingt contract af bij Fortuna

Fortuna Sittard heeft Jacky Donkor aan de selectie toegevoegd. De Belgische aanvaller van Ghanese afkomst heeft met succes een proefperiode doorlopen bij de ploeg van de trainers Sjors Ultee en Kevin Hofland en is beloond met een tweejarig contract. Donkor komt transfervrij over van de Belgische club Lokeren.

De Limburgse eredivisieclub is deze zomer erg actief op de transfermarkt. De club legde eerder deze week ook al de Moldavische topscorer Vitalie Damascan vast.

Crowley tekent voor twee jaar in Birmingham

Middenvelder Daniel Crowley verlaat Willem II en maakt de overstap naar Birmingham City. De 21-jarige Brit heeft bij de club die speelt op het tweede niveau in Engeland (Championship) voor twee jaar getekend. Crowley keert terug naar zijn roots. Hij groeide op in het nabijgelegen Coventry en doorliep de jeugdopleiding van Aston Villa, de stadsrivaal van Birmingham City.

Arsenal lijfde hem in 2014 in, maar bij de club in Londen kwam hij amper aan de bak. In Nederland speelde hij voor Go Ahead Eagles, Willem II en SC Cambuur.

Neymar praat ook met Juve

Wordt Neymar komend seizoen de ploeggenoot van Frenkie de Jong? Of toch van Matthijs de Ligt? Volgens de Italiaanse zender Rai is de vedette van Paris Saint-Germain niet alleen in gesprek met Barcelona en Real Madrid, maar ook met Juventus.

Neymar wil en mag vertrekken bij PSG, dat de voor 222 miljoen gekochte Braziliaan niet zomaar laat gaan. De vader van de aanvaller, Neymar senior, is bezig met een rondreis langs de Europese topclubs voor zijn zoon. Volgens Rai Sport staat onder meer een afspraak met Juve-directeur Fabio Paratici op de rol.

Volledig scherm Neymar. © BSR Agency

Roma-icoon De Rossi naar Boca Juniors

Daniele de Rossi gaat zijn voetbalcarrière afsluiten op een verrassende plaats. De Italiaan staat op het punt een contract te tekenen bij de Argentijnse topclub Boca Juniors. De Rossi nam onlangs afscheid van AS Roma, de club waarvoor hij bijna zijn hele leven speelde.

De 35-jarige middenvelder geldt als een clubicoon van AS Roma. De geboren Romein speelde meer dan zeshonderd wedstrijden voor de club uit zijn stad. Uit onvrede over het beleid van de Amerikaanse eigenaren van AS Roma besloot hij na achttien seizoenen te vertrekken. De Rossi stond in de belangstelling van clubs uit Italië en ook vanuit de Verenigde Staten, maar hij heeft nu gekozen voor een Argentijns avontuur in Buenos Aires. Bij Boca Juniors werkt zijn vriend en oud-teamgenoot Nicolás Burdisso als technisch directeur.

Volledig scherm Daniele de Rossi. © REUTERS

Sparta heeft doelman binnen

Sparta heeft zich versterkt met de Israëlische doelman Ariel Harush. De 31-jarige keeper tekent voor één seizoen op het Kasteel. Harush speelde 18 interlands en kwam uit voor Beitar Jerusalem, Maccabi Netanya, Hapoel Tel Aviv en het Cypriotische Antorthosis Famagusta.

De naar de eredivisie gepromoveerde club was op zoek naar een extra keeper die de concurrentiestrijd moet aangaan met eerste doelman Tim Coremans. ,,Met het vastleggen van Ariel halen we een goede en ervaren doelman binnen, die al enkele jaren de eerste keus is bij zijn nationale ploeg. We wilden hem graag aan de selectie toevoegen en zijn blij dat hij bij ons tekent”, aldus technisch manager Henk van Stee.

Vitesse test Nelom

Miquel Nelom krijgt een kans bij Vitesse. De linksback sluit vanaf vandaag aan als testspeler bij de Arnhemse club. Achterin is nog een vacature bij de eredivisionist.



Nelom (28) is transfervrij op te pikken. Hij zit zonder club na een mislukt avontuur Hibernian FC. Nelom is tweevoudig international. De Rotterdammer heeft als prof gevoetbald bij Feyenoord, Excelsior en Sparta. Hij koos na vijftien jaar bij Feyenoord voor Schotland. Hij tekende voor één seizoen bij Hibernian.



In Edinburgh kwam Nelom tot slechts drie competitieduels, tegen Hamilton (tweemaal) en Kilmarnock.

Volledig scherm Miquel Nelom. © foto: Carla Vos

Ajax krijgt 75 miljoen euro voor De Ligt

De transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus is (eindelijk) helemaal afgerond. Ajax krijgt, verspreid over vijf jaar, 75 miljoen euro voor de verdediger. Lees hier meer

Pep zet Sané onder druk

Volledig scherm Leroy Sané. © Getty Images for Premier League Pep Guardiola hoopt dat Leroy Sané bij Manchester City blijft, maar alleen als de Duitse vleugelspits dat zelf ook graag wil. ,,Ik wil met spelers werken die hier graag willen spelen. Als ze dat niet willen, dan moeten ze maar weggaan”, zei de Spaanse manager na de gewonnen oefenwedstrijd in China tegen West Ham United (4-1).



Sané nam tegen de Londense club als invaller een assist voor zijn rekening. De 23-jarige Duitser moest weer beginnen op de bank, de plek waar Sané naar eigen zeggen veel te vaak zit. Hij staat dan ook niet te trappelen om zijn contract, dat tot medio 2021 loopt, te verlengen. ,,We hebben hem vorig jaar een aanbod gedaan”, zei Guardiola. ,,Leroy is een geweldige speler met ongelooflijk veel kwaliteit. Maar ik wil alleen spelers hebben die hier willen blijven.”



Sané staat nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München, dat opvolgers zoekt voor de vleugelspitsen Arjen Robben (gestopt) en Franck Ribéry (weg). De Duitse kampioen zou al een bod van 80 miljoen euro hebben gedaan, maar City wil meer geld hebben voor Sané.

Real denkt opnieuw aan Van de Beek

Nu het prijskaartje dat Manchester United om de nek van Paul Pogba heeft gehangen te gortig blijk voor Real Madrid, is Donny van de Beek opnieuw in beeld gekomen bij ‘de Koninklijke’, meldt Marca. Real zou geen 200 miljoen euro willen neertellen voor Pogba en ziet volgense de Spaanse sportkrant in de 22-jarige Ajacied nog altijd een alternatief.



Overigens is de concurrentie voor Van de Beek niet gering. De andere middenvelder die Real op het oog heeft is namelijk Christian Eriksen van Tottenham Hotspur.



Van de Beek heeft in Amsterdam een contract tot medio 2022.

Volledig scherm Donny van de Beek. © Foto: SCS/Sander Chamid

Mokhtar naar Columbus Crew

Youness Mokhtar wordt vandaag gepresenteerd als nieuwe speler van Columbus Crew. Bij de club uit de Amerikaanse MLS tekent de 27-jarige aanvaller een contract voor anderhalf jaar met optie voor nog een jaar. Mokhtar kwam in het verleden in Nederland uit voor PSV, FC Eindhoven, PEC Zwolle en FC Twente.



In het afgelopen halfjaar speelde de buitenspeler voor het Noorse Stabaek IF.

Volledig scherm Youness Mokhtar als PEC-speler in duel met Oussama Idrissi (AZ). © Foto: SCS/Sander Chamid