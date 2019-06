Neymar slaat terug na beschuldiging van verkrachting: ‘Slachtoffer van afpersing’

VideoDe Braziliaanse sterspeler Neymar heeft in een zeven minuten durende video op Instagram ontkend dat hij vorige maand in Parijs een vrouw heeft verkracht. Een Braziliaanse vrouw van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, heeft daarvan vrijdag aangifte gedaan bij de politie in São Paulo. Volgens Braziliaanse media gaat het om een 26-jarige vrouw.

Door Joost de Jong



De twee zouden elkaar hebben leren kennen via Instagram. Op uitnodiging van Neymar arriveerde ze op 15 mei in Parijs, waar ze – volgens het proces verbaal van de aangifte – verbleef in het Hotel Sofitel Arc de Triomphe. Volgens het relaas van de vrouw zou Neymar haar die avond ‘dronken’ in het hotel hebben bezocht. Na wat ‘strelingen’ zou hij agressief zijn geworden en tegen haar wil seks met haar hebben gehad.



,,Ik ben in een val gelopen en slachtoffer van afpersing. Daarom publiceer ik alle conversaties tussen ons en de foto’s die zij mij stuurde. Dat is intiem, maar nodig om te bewijzen dat er die avond niets bijzonders gebeurd is’’, aldus Neymar in de video die hij zaterdagavond verspreidde.

WhatsApp-gesprekken

De gepubliceerde WhatsApp-gesprekken, die in de video beginnen op 11 maart, zijn explicitiet, zowel in tekst als in beeld. De vrouw stuurt Neymar pikante foto’s van zichzelf en laat er geen twijfel over bestaan dat ze seks met hem wil. ,,Ik zou bij je willen zijn om de liefde met je te bedrijven’’ en ,,ik tel eigenlijk voor vier vrouwen. En alle vier willen ze je bevredigen’’, appt ze onder meer. Neymar gaat ook duidelijk op haar seksuele toespelingen in. ,,Ik wil je graag nemen in deze positie’’, antwoordt hij op een van haar foto’s.

De vrouw arriveert op 15 mei in Parijs. Uit de video blijkt dat Neymar haar die avond – naar eigen zeggen ‘half dronken’ – bezoekt. ,,203. Kom maar binnen en bespring me meteen’’, appt de vrouw.

Na die eerste ontmoeting blijft de vrouw naaktfoto’s sturen en geeft ze te kennen meer seks te willen met Neymar. ,,De eerste keer was nog rustig. Je hebt nog drie dagen om deze te leren kennen’’, schrijft ze bij een foto van haar billen. Ook vraagt ze om een souvenir van Neymar voor haar zoon Lucca. De voetballer belooft iets mee te zullen nemen, voordat ze op 17 mei weer terugkeert naar Brazilië. Het is onduidelijk of er nog een ontmoeting heeft plaatsgevonden.

Volgens het management van Neymar is een paar dagen geleden een afpersingspoging gedaan, ,,door een advocaat uit São Paulo, die naar eigen zeggen het vermeende slachtoffer vertegenwoordigde’’.

De politie van Rio de Janeiro heeft aangekondigd de gepubliceerde video te onderzoeken. In Brazilië is het verspreiden van dergelijk expliciet materiaal verboden. Agenten van de civiele politie meldden zich zondagochtend op Granja Comary, het trainingscomplex van de Braziliaanse voetbalbond buiten Rio, waar de nationale ploeg zich voorbereidt op de Copa América die op 14 juni begint. Ze wilden Neymar spreken, maar die was nog niet teruggekeerd na een vrije dag.