Neymar windt er geen doekjes om: ‘We gaan voor het allerhoogste’

Paris Saint-Germain heeft ten koste van Bayern München de halve finale van de Champions League bereikt, ondanks de nederlaag (0-1) woensdag in Parijs. ,,Maar wat ons betreft is dat nog niet het eindstation”, zei de Braziliaanse sterspeler Neymar. ,,We gaan nu voor het hoogste.”

Vorig seizoen verloor PSG in de finale van Bayern. Neymar: ,,Deze wedstrijd hebben we dan weer verloren, maar dat konden we ons veroorloven na de winst in München. Maar dat het moeilijk zou worden heeft me niet verrast. We speelden tegen een van de beste clubs van de wereld.”

Ploeggenoot Ángel di Maria sloot zich daarbij aan. ,,Dit is een geweldige prestatie van ons, ik ben er ongelooflijk blij mee. We hebben hard moeten werken. Bayern is soms ongelooflijk goed. Maar we hebben het gered en ik denk dat we het hebben verdiend.”

Flick: ‘Bayern had moeten winnen’

Trainer ‘Hansi’ Flick vindt dat Bayern München eigenlijk had moeten winnen. ,,Over twee duels genomen waren we de betere”, aldus de coach van de onttroonde titelverdediger.

,,Thuis hebben we verreweg de meeste kansen gehad, maar er ook een paar weggegeven. Dat was de verklaring voor onze nederlaag”, vervolgde Flick. “Maar het is niet anders. Paris Saint-Germain was beter dan vorig seizoen in de finale, dat moet ik ook zeggen. Daarom lijkt het me niet meer dan fair om PSG met dit fraaie succes te feliciteren.”

Bekijk hieronder de enige goal van de wedstrijd: