NFL-speler krijgt 5000 dollar boete voor dragen van Apple Watch

Roethlisberger zou razend hebben gereageerd toen hij de boete ontving. De speler is van plan om in beroep te gaan tegen de geldboete, omdat hij naar eigen zeggen nooit is gewezen op het verbod van het dragen van een smartwatch. Ook wist hij naar eigen zeggen niet eens dat hij het horloge om zijn pols had. Na een elleboogoperatie is Roethlisberger niet in staat om zijn gegipste rechterarm te bewegen, dus kleedde zijn vrouw hem aan voor de eerste wedstrijd die hij sinds zijn operatie weer bijwoonde. Het was volgens de quarterback ook zijn vrouw die het horloge vervolgens om zijn linkerpols zou hebben bevestigd.