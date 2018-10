NFL-spelers op de vuist in Londen om openstaande drankrekening

Dolend Club Brugge weet opnieuw niet te winnen

27 oktober Club Brugge is er zaterdag in de Belgische competitie voor de derde keer op rij niet in geslaagd een wedstrijd te winnen. Na een nederlaag bij Standard Luik (3-1) en een gelijkspel tegen Waasland-Beveren (1-1), wist de regerend landskampioen ook bij Sint-Truiden niet te winnen: 2-2.