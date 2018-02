Nibali debuteert in Ronde van Vlaanderen om aan kasseien te wennen

,,Vincenzo rijdt de Ronde vooral met het oog op de rit in de Tour de France", verklaarde een medewerker van de ploeg Bahrain-Merida. ,,Parijs-Roubaix is geen optie, maar wel kan hij de kasseien al een beetje voelen in Vlaanderen.''

Nibali liet eerder al weten graag naar België te komen, maar dat hij meteen erna wel naar de Ronde van Baskenland wil afreizen wat logistiek een lastige operatie is. Dat is blijkbaar opgelost. ,,Vincenzo zal in dienst rijden van Sonny Colbrelli. De twee kunnen het goed met elkaar vinden en het is interessant voor Vincenzo om al een keer over kasseien te koersen.'' In de Tour de France wacht dit jaar ook een rit over de beruchte steentjes.