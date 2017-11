Nibali wint opnieuw de gouden lelie

Zes voormalig we­reld­kam­pi­oe­nen helpen bij WK-loting in Moskou

11:39 De loting voor het WK 2018 in Rusland zal volgende week vrijdag (vanaf 18.00 uur) worden verricht door zes voormalig wereldkampioen. De loting wordt gehouden in het Kremlin in Moskou.