Nichtje (10) Tadej Pogacar al bijna acht maanden vermist: ‘Ontvoerd door moeder in sekte’

Tadej Pogacar stoomt zich klaar voor een mogelijke derde Tourzege op rij, maar in zijn privésfeer speelt zich intussen een drama af. Zijn tienjarige nicht Julija is inmiddels bijna acht maanden vermist. Op Instagram plaatste de Sloveense alleskunner een link naar een infopagina omtrent de verdwijning. Er ligt 10.000 euro klaar voor degene die de gouden tip levert.

Julija werd voor het laatst gezien op 3 november 2021 in het Sloveense dorp Radomlje. Haar vader Peter is er zeker van dat ze ontvoerd werd door zijn voormalige partner Melisa Smrekar (53). De moeder van het kind zou lid zijn van een sekte die in radicale samenzweringstheorieën gelooft.

„Melisa en ik waren al jaren uit elkaar, maar we deelden de voogdij”, legt Peter in een filmpje uit. „Ze nam Julija mee en verliet Slovenië zonder een woord tegen iemand te zeggen. Het was meteen duidelijk dat ze van plan was om nooit meer terug te keren.”

Getrouwd koppel

De vader vraagt ook uit te kijken naar Anka en Luka Ule, een getrouwd koppel dat deel uitmaakt van dezelfde sekte. Allicht hielpen zij Melisa bij de vlucht door haar een lift aan te bieden. Ook van hen ontbreekt sindsdien elk spoor.

Volledig scherm Melisa Smrekar. © RV

„Het koppel heeft tegen familieleden gezegd dat ze naar Spanje vertrokken”, aldus Peter Pogacar. „Daar zouden ze in een schuur gaan wonen, ver weg van de bewoonde wereld in heuvelachtig en bosrijk gebied. Hun reis zou drie à vier dagen duren. Op basis van die info vermoed ik dat ze naar Huelva of Cádiz gereden zijn. Al kunnen ze natuurlijk ook de ferry naar een van de Canarische Eilanden genomen hebben.”

Volledig scherm Anka en Luka Ule. © RV

Honderd procent overtuigd van de locatie is Peter echter ook niet. „In theorie kunnen ze zich natuurlijk in elk land van de Schengenzone of de Europese Unie schuilhouden. Verder weg lijkt me onwaarschijnlijk, want dan zouden ze in de problemen komen met hun paspoort. Ik vermoed dat ze alle vier nog samen zijn, maar ook dat is niet zeker. Niemand van hen gebruikt een telefoon of internet. Melisa nam enkel wat persoonlijke documenten mee en liet haar bankkaarten, telefoon en laptop thuis.”

“Ook Julija zelf geïndoctrineerd”

Melisa heeft sinds 2013 nauw contact met Lana Praner, een spirituele leider die haar eigen sekte oprichtte. Twee jaar geleden verhuisde zij van Slovenië naar de Azoren. „Haar aanhangers noemen haar onaantastbaar, niemand mag in haar buurt komen”, weet Peter. „Haar sekte heeft verschillende vertakkingen in Europa, ook daar kunnen ze dus ondergedoken zijn. Als één iemand moet weten waar het kwartet uithangt, is het Lana wel.”

Volledig scherm De laatste foto van Peter Pogacar met zijn dochter. © RV

Haar volgers geloven in elke mogelijke samenzweringstheorie. „Ze denken dat de rijken slaven van ons willen maken, dat 5G gevaarlijk is, dat er microchips in ons lijf zitten door de coronavaccinatie, dat we vergiftigd worden door de chemtrails van vliegtuigen. Julija vergezelde haar moeder naar zulke ‘workshops’ en is daardoor zelf ook al flink geïndoctrineerd. Maar als ik hun principes goed begrijp, zullen ze uiteindelijk allemaal gered worden door buitenaardse wezens.”

Peter blijft nu vooral bidden voor een goede afloop. „Het is cruciaal voor haar ontwikkeling dat ze zo snel mogelijk naar huis terugkeert. Wat heeft ze allemaal niet meegemaakt? Veel levenskwaliteit zal ze niet hebben als ze constant in het verborgene moet leven. En wat als ze ernstig ziek wordt? Vandaar deze smeekbede om mijn Julija terug te vinden. Deel zo veel mogelijk de foto’s van mijn dochter en de drie verdachten.”