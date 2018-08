Niek Kimmann baalt van uitschakeling op EK BMX

Vanaf de trainingen op donderdag al had Kimmann een haat-liefde verhouding met de fietscrossbaan in Glasgow. Volgens de Nederlander had de baan hogere en spitsere bulten, waardoor het springen en vooral het goed landen moeilijker dan anders was. Desondanks verliep het toernooi voor de oudste Kimmann prima, want de kwalificaties waren geen probleem en vanaf de achtste finales tot de halve finales ging het crescendo voor hem. ,,Maar in de halve finale ging het mis. Ik kwam achter twee tegenstanders terecht na de start, die hun ellebogen voor me uitstoken. Maar dan nog is er gelegenheid voldoende om ze nog in te halen. Maar toen ik een rijder voor me wilde inhalen, stuurde hij naar rechts. Ik kon alleen naar rechts uitwijken en kwam buiten de baan terecht. Dan is het over.''

Kimmann en Schotman

Ook jongere broer Justin Kimmann sneuvelde vroegtijdig in het toernooi (achtste finales) en Mitchel Schotman uit Wesepe strandde in de kwartfinales. Niek Kimmann kijkt desondanks terug op een geslaagd seizoen tot nu toe. Vooral in het voorseizoen was hij oppermachtig in de wereldbekerwedstrijden. ,,Ik had vooral de focus op die wedstrijden en het WK in Bakoe. Daar had het moeten gebeuren, de baan lag en ik was in vorm.'' Kimmann kreeg in Azerbeidzjan echter last van kramp en kon geen rol van betekenis spelen op het WK. ,,Jammer, maar het was niet dat ik nu alles op het EK had gezet. Natuurlijk, het is een grote wedstrijd, maar misschien dat de echte honger een beetje ontbrak.'' Kimmann rijdt volgende maand een wedstrijd in China om vervolgens de laatste wedstrijd van de wereldbekercyclus in Argentinië te verrijden.