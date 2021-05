Niek Kimmann uit Lutten voelt zich eindelijk weer BMX’er: ‘Ik was alleen nog maar aan het trainen’

Het regent pijpenstelen en het onweert in Verona. Maar Niek Kimmann (24) kan in Italië een gelukzalig gevoel niet onderdrukken. Eindelijk lonken er weer wedstrijden die ergens om gaan. Die prikkel miste de in Lutten geboren sporter enorm afgelopen jaar. ,,Ik voelde me amper nog BMX’er, was alleen maar aan het trainen.”