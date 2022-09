Niels Zonneveld zorgt voor megastunt en stuurt tweevoudig wereldkampioen Peter Wright naar huis

Taylor Fritz verslaat Cameron Norrie en zet Team World weer op gelijke hoogte in Laver Cup

Tennisser Taylor Fritz heeft de stand in de Laver Cup weer gelijkgetrokken. De Amerikaan versloeg in de tweede partij van de dag in The O2 Arena in Londen de Brit Cameron Norrie in de matchtiebreak: 6-1 4-6 10-8. Eerder op de middag had Matteo Berrettini uit Italië Team Europa op voorsprong gezet met een zege op de Canadees Félix Auger-Aliassime.

18:54