Nielsen wint vierde rit Ronde van Oman

De Belg Greg van Avermaet eindigde als vierde. De winnaar van de derde rit behield zijn leidende positie in het klassement.



Pieter Weening ging in de rit al vroeg in de aanval met vijf andere renners. De zes kregen een maximale voorsprong van iets meer dan twee minuten. Zo'n 30 kilometer voor de finish werden de koplopers teruggehaald. In de slotfase probeerden diverse renners nog weg te komen, maar de etappe werd toch beslist in een sprint.