Niemand bij Dynamo geeft corona de schuld van bekernederlaag, ‘maar het heeft ook niet geholpen’

Een valste start in de Week van de Waarheid, zo kon de nederlaag in de bekerfinale wel worden genoemd voor het Apeldoornse Dynamo. Binnen acht dagen wordt de bekerstrijd beslist en de landstitel verdeeld. Deel 1 was de bekerfinale vandaag, deel 2 de strijd om de landstitel die vanaf woensdag losbarst. Dan betreft het een best-of-three-strijd. Normaal gesproken zijn dat maximaal vijf duels, maar omdat corona al voor uitstel van de wedstrijden zorgde en de speelkalender overvol was met wedstrijden van het Nederlands volleybalteam, is de strijd om het landskampioenschap terug gebracht naar maximaal drie duels.